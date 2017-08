Empfehlung - Schüttorfs Streetworker Daniel Naurath hört auf

Schüttorf. Daniel Naurath strahlt, wenn er von seiner Arbeit als Streetworker in Schüttorf erzählt. Seit vier Jahren arbeitet er in der Stadt. In der städtischen Jugendarbeit, aber auch als Pädagoge der reformierten Kirchengemeinde. Doch im nächsten Monat ist Schluss. Arbeit gab es für ihn genug. „Es gibt hier eine große Anzahl Jugendliche, die sich auf der Straße tummeln, die nicht in Vereinen sind und auch sonst keinen Anlaufpunkt haben“, sagt Daniel Naurath.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfs-streetworker-daniel-naurath-hoert-auf-204658.html