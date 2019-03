Empfehlung - Schüttorferin Gisela Feuersenger schreibt spannenden Krimi

Schüttorf Hier werden große Räder gedreht. In Gisela Feuersengers Kriminalroman „Auch Engel werfen Schatten“ (Schweinfurt, 2018, Wiesenburg Verlag; 290 Seiten; 14,90 Euro) geht es um Clan-Kriminalität (Waffenhandel, Drogenhandel, Prostitution, Wirtschaftskriminalität) und die Rivalität von mafiösen Clans untereinander: „Patti-Clan“ contra „Königskobra“. Die mafiösen Strukturen und die Wirtschaftsverbrechen im Einzelnen bleiben im Dunkeln. Es geht um greifbare Personen, ihre Motive, Angriffs- und Abwehrhandlungen, ihre Leidenschaften. Immer wieder spielt die Liebe eine zentrale Rolle, oft in romantischer Verklärung, merkwürdigerweise aber auch austauschbar und in kurzen Zeiträumen wandel- und ablösbar. Die psychologische Stimmigkeit der Personen und ihrer Handlungen ist nicht durchweg überzeugend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorferin-gisela-feuersenger-schreibt-spannenden-krimi-284174.html