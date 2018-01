Empfehlung - Schüttorfer wütend: „Wurzeln zerstören unsere Häuser“

Schüttorf. Majestätisch ragen die Linden links und rechts der Drievordener Straße in Schüttorf empor. Wunderschön sieht die Allee gerade im Frühjahr und Sommer aus. Doch den Anwohnern platzt der Kragen. Seit Jahren haben sie mit dem Wurzelwerk der hohen Linden zu kämpfen: Pflastersteine werden hochgedrückt, kleine Wurzeln graben sich in die Keller der Häuser und es gibt Risse in den Außenwänden. Auch die Kanalisation wird durch die Wurzeln beschädigt. Zwar stehen die Linden direkt am Straßenrand auf städtischem Grund, doch ihre Versorgungsstränge ragen bis zu 15 Meter tief auf die umliegenden Grundstücke. „Wir mussten deswegen eine neue Wasserleitung haben“, erzählt Anwohner Karl-Heinz Lankhorst. Während der Arbeiten kam unter anderem eine armdicke Wurzel zum Vorschein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-wuetend-wurzeln-zerstoeren-unsere-haeuser-223000.html