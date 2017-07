Schüttorfer wollen Juso-Ortsgruppe gründen

gn Schüttorf Marco Beernink und Henning Strenge aus dem SPD Ortsverein Schüttorf starten einen Versuch, in Schüttorf wieder mehr Jugendliche und junge Erwachsene für die Kommunalpolitik zu begeistern. Dazu findet am Donnerstag, 3. August, ab 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung für alle Interessierten in Beckers Bierstuben statt, wie die beiden mitteilten.

In lockerer Atmosphäre soll über die Gründung der Jusos Schüttorf gesprochen werden. Es wird die Arbeit der Jusos allgemein vorgestellt und auch ein kurzer Überblick der aktuellen kommunalpolitischen Themen in Schüttorf und der Samtgemeinde gegeben. Eine Mitgliedschaft bei den Jusos ist bis zu einem Alter von einschließlich 35 Jahren möglich. Von daher ist gerade dieser Personenkreis angesprochen, sich in Schüttorf für die Sozialdemokraten politisch zu engagieren.

Momentan gebe es einige Themen in Schüttorf, die gerade junge Erwachsene betreffen und an denen sie mitarbeiten können, schreiben die Organisatoren. Das Engagement junger Leute in der Kommunalpolitik vor Ort sei enorm wichtig und fehle momentan ein wenig.