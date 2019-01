Empfehlung - Schüttorfer „Winterzauber“ wird zur Erfolgsgeschichte

Schüttorf Zu einer echten Erfolgsgeschichte hat sich in den vergangenen Jahren der „Schüttorfer Winterzauber“ entwickelt. Bei ihrer fünften Auflage am Sonnabend war die ambitionierte Mischung aus Kleinkunst, Musik und Unterhaltung im Theater der Obergrafschaft zum ersten Mal ausverkauft. Der Andrang auf die Karten war bereits im Vorfeld so groß, dass die Organisatoren der „Kulturpunkt“-Reihe des Schüttorfer „Komplex“ gar keine Abendkasse mehr öffneten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-winterzauber-wird-zur-erfolgsgeschichte-277387.html