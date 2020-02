Schüttorfer Theater zeigt „4000 Tage“

Schüttorf Die unterhaltsame Komödie „4000 Tage“, das sich der bekannte Schauspieler Boris Aljinovic (Tatort-Kommissar) zu seinem Theater-Regiedebüt auserkoren hat, wirft interessante Fragen auf: Was bedeutet es, in der Gegenwart zu leben ohne die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen - die persönlichen wie die gesellschaftpolitischen? Woran erinnern wir uns und warum? Mit dem eigentlich ernsten Thema Amnesie geht das Tourneetheater EURO-Studio Landgraf zum ersten Mal auf Tournee. Mit von der Partie: die Schauspielerin Mona Seefried und ihre Bühnenpartner Mathias Herrmann und Raphael Grosch, der bereits mit „Die Blechtrommel“ nach Günter Grass große Tourneeerfolge verbuchen konnte.

Worum geht es in dem Stück? Michael (Raphael Grosch) liegt im Koma. Derweil sitzen Michaels Lebenspartner Paul (Mathias Herrmann) und Michaels Mutter Carola (Mona Seefried), die einander nicht ausstehen können, aber Michael innig lieben, abwechselnd an seinem Bett und halten ihm die Hand. Und während beide flehen, Michael möge aufwachen, beleidigen sie einander auf äußerst witzige Art und Weise.

Als ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung geht und Michael schließlich aufwacht, sind elf Jahre seiner Erinnerung getilgt -. just jener Zeitraum von 4000 Tagen, den er mit Paul verbracht hat. Während Carola diese Chance nutzen will, um Paul auch für die Zukunft aus dem Leben ihres Sohnes zu verbannen, versucht Paul Michael mit leicht geschönten Erinnerungshilfen wieder auf seine Seite zu ziehen. Doch dann kommen Michaels Erinnerungen langsam wieder......

Die Aufführung findet statt am Sonntag, 16. Februar, 19.30 Uhr im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf.

Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen in Schüttorf im Pluspunktbüro und in der Buchhandlung Moldwurf, in Bad Bentheim in der Touristikinformation, in Nordhorn in Georgies LP-CD-Laden, und in Ochtrup und Gronau jeweils in der Touristikinformation beziehungsweise VVV Touristik-Service. Restkarten sind gegebenenfalls auch an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich oder auch unter www.theater-der-obergrafschaft.de.