Schüttorfer Straße am Montag und Dienstag gesperrt

gn Schüttorf. Die Schüttorfer Straße (K5) muss am Montag, 9. Oktober, und Dienstag, 10. Oktober, für Fahrbahnsanierungsmaßnahmen zwischen den Straßen Am Tannenkamp und Erikastraße voll gesperrt werden. Das teilt der Landkreis mit und weiter: „Die Maßnahme, die ursprünglich bereits Ende August während der Vollsperrung der K5 im Bereich Am Brückenbrink durchgeführt werden sollte, musste aufgrund einer defekten Asphaltierungsmaschine der bauausführenden Firma verschoben werden.“

