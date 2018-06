Empfehlung - Schüttorfer Strand verwandelt sich in Schlemmermeile

Schüttorf „Ol‘ Dirty Bastard“ oder „Don Vito“ stehen auf der handbeschrifteten Kreidetafel der Beef Brothers. Hinter den kreativen Namen stehen ebenso kreative Burger, die wohl, bis auf das Brot und das Fleisch, nicht mehr viel gemeinsam mit dem klassischen Hamburger haben. Doch genau um solche ideenvolle Gerichte für den Gaumen ging es an diesem Wochenende beim zweiten „Beach-Food-Festival“ am Quendorfer See. Nachdem die große Premiere im vergangen Jahr ein voller Erfolg war, wollten die Veranstalter genau hier wieder anknüpfen – und haben es geschafft. „Allein am Freitag konnten wir rund 4000 Gäste zählen. Am Samstag und Sonntag waren es weitaus mehr“, berichtet „Else“-Besitzer und Mitorganisator Holger Bösch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-strand-verwandelt-sich-in-schlemmermeile-239849.html