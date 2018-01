Empfehlung - Schüttorfer stiehlt hochprozentigen Alkohol und Elektronik

bt Nordhorn/Schüttorf. Der Lebenslauf des Angeklagten war gekennzeichnet von Drogensucht und Diebstählen. Bereits in frühester Jugend war er über Alkohol mit Drogen in Kontakt gekommen. Auf Nachfrage der Richterin gab der Angeklagte an, dass er nach seinem Hauptschulabschluss nur ab und zu einer Arbeit nachgegangen ist. Meist hat er von Sozialleistungen gelebt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-stiehlt-hochprozentigen-alkohol-und-elektronik-223246.html