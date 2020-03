Empfehlung - Schüttorfer Stadtrat verabschiedet „Jubiläumshaushalt“

Schüttorf Insbesondere durch außerordentliche Erträge in Höhe von 2,4 Millionen Euro, die durch einen Verkauf eines Gesellschafteranteils der Stadtwerke Schüttorf/Emsbüren GmbH an die Gemeinde Emsbüren zustandegekommen sind, rechnet Kämmerer Gerhard Verwold mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2,5 Millionen Euro. „Diese einmalige Einnahme sollte verantwortungsvoll und mit Weitblick für die Stadt eingesetzt werden“, betonte der Kämmerer bei der Vorstellung des Haushaltes. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-stadtrat-verabschiedet-jubilaeumshaushalt-346459.html