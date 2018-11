Schüttorfer Stadtladen wird am 1. Dezember eröffnet

Jetzt geht es ganz schnell: Am 1. Dezember öffnet der Regionalladen in Schüttorf ab 13 Uhr seine Ladentüren. Ab dem zweiten Dezemberwochenende soll das Geschäft an jedem Sonnabendvormittag von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet sein.