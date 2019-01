Empfehlung - Schüttorfer Stadtjubiläum wirft seine Schatten voraus

Schüttorf „Zurück zu den Wurzeln“, lautete das Motto beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde Schüttorf, der am Sonntagvormittag in der Oberschule für eine volle Mensa sorgte. „Wir wünschen uns, dass die Bürger beim Neujahrsempfang mehr Zeit haben, miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus und erklärte damit, warum die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf ein musikalisches Begleitprogramm verzichtet hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-stadtjubilaeum-wirft-seine-schatten-voraus-277587.html