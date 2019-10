Empfehlung - Schüttorfer Stadtführungen auf neuen Wegen

Schüttorf Die Stadtführungen in Schüttorf erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Damit das so bleibt und um die Attraktivität weiter zu steigern, befassen sich die Verantwortlichen aktuell intensiv mit der zukünftigen Ausrichtung. Auf Seiten der Stadt hat Daniela Noll, die seit dem 1. Juli als Projektmanagerin für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in Schüttorf verantwortlich ist, die Federführung übernommen und einen engen Austausch mit den Gästeführerinnen und Gästeführern angestoßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-stadtfuehrungen-auf-neuen-wegen-324566.html