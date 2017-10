Schüttorfer SPD/FDP:„CDU soll sich an Versprechen halten“

gn Schüttorf. Die SPD/FDP-Gruppe im Schüttorfer Stadtrat kritisiert erneut das Verhalten der Gruppe aus CDU und Schüttorfer Liste beim Thema Baugebiet Salzbergener Straße. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Wilfried Müller, Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss (PuA): „Erstaunlich, wie kurzlebig die Wahlversprechen der CDU in Schüttorf sind. Eine grundsätzliche Veränderung zum Stand von September 2016 im Schüttorfer Wohnungsmarkt kann ich nicht erkennen. Letztes Jahr war man sich gemeinsam sicher, dass bezahlbarer Wohnraum in Schüttorf knapp ist, und dass man etwas für diesen Bereich tun wolle. Nichts ist von diesen Versprechen übrig geblieben.“ Der Versuch, diesen Beschluss aus dem PuA zu rechtfertigen erscheint der SPD/FDP-Gruppe als „plumpes Unterfangen, ein gebrochenes Wahlversprechen zu vertuschen“.

Lars Kirchmann, Sprecher der SPD/FDP im PUA: „Lächerlich, dass man darauf setzt, dass durch die Neubauten an der Salzbergener Straße Wohnraum zu günstigeren Konditionen durch die Vorbesitzer frei wird.“ Die stadteigene Wohnungsgesellschaft solle dort aktiv werden und für bezahlbaren Wohnraum sorgen. „Und dieser Gesellschaft von Seiten der CDU vorzuwerfen, dass sie ja eigentlich handlungsunfähig sei, ist vor dem Hintergrund der letzten Haushaltsberatungen mehr als lachhaft“, findet Kirchmann. „Hier hatten wir als SPD/FDP gefordert, dass jährlich ein fester Betrag aus dem städtischen Haushalt an die Wohnungsbaugesellschaft überführt wird, damit sie eben handlungsfähig ist und auch am Kapitalmarkt tätig sein kann. Dieses wurde aber von der Mehrheitsgruppe als unnötig erachtet, abgelehnt und es wurde versprochen, dass man konzeptionell eine Neubelebung erarbeiten wolle. Ergebnis bis heute: Null.“

Weiterhin nähmen die Vertreter der Mehrheitsgruppe das Wohnraumversorgungskonzept nicht zur Kenntnis. Dort werde eindeutig gesagt, dass Wohnraum genau im bezahlbaren Rahmen fehle und einen Mangel darstelle. Bezahlbarer Wohnraum könne nicht kostendeckend geschaffen werden. Dessen sei sich die Gruppe aus SPD/FDP bewusst. Das müsse man aber allein aus Verantwortung gegenüber allen Schüttorfern in Kauf nehmen.

„Der Stadt geht es so gut wie lange nicht mehr. Es werden sich viele freiwillige Leistungen erlaubt. Die Stadt kann mindestens 800.000 Euro in einen Kunstrasenplatz beim FC Schüttorf 09 investieren“, schreibt Jens Boermann, Vorsitzender der SPD/FDP-Gruppe. Hier sei innerhalb kürzester Zeit ein plakatiertes Wahlversprechen eingelöst worden. „Gemeinsam bemühen wir uns um die Schaffung eines neuen Kulturzentrums mit einem Investitionsvolumen von mindestens 3 Millionen Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen reißen ein Rekordhoch nach dem anderen und da spricht die CDU/SL davon, dass man im Bereich des bezahlbaren Wohnraums nicht subventionieren kann oder nicht will. Wir sind da völlig anderer Meinung“, so Boermann weiter.

Es sei immer Teil der Diskussion gewesen, dass für die weggefallenen Sportflächen des FC 09 an der Salzbergener Straße Ersatzsportflächen geschaffen werden sollten. Dieses finde ja nun auch ohne Kostendeckelung statt. Dabei habe immer eine Rolle, dass das entstehende Baugebiet nur einen Teil des Bedarfs an Wohnraum in Schüttorf abdecken wird und man willens sei, in diesem Bereich auch ,sozialen Wohnungsbau‘ zu betreiben. „Beschämend, dass man sich an solche Vorgespräche und Wahlversprechen nicht mehr erinnern kann und all das keine Rolle mehr spielt“, schreibt Boermann.

„Wir fordern, dass man die neu geschaffenen Flächen an der Salzbergener Straße teilweise für bezahlbaren Wohnraum nutzt. Dieses soll durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft passieren.“ Dann werde die CDU/SL Gelegenheit haben, ihre Empfehlung aus dem PuA zu revidieren und Verantwortung zu übernehmen, schreibt die SPD/FDP-Gruppe.