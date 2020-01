/ Lesedauer: ca. 3min Schüttorfer Seniorenbeirat stellt neue Broschüre vor

Der Seniorenbeirat hat sich in Schüttorf in wenigen Jahren zu einer wichtigen Stimme für die Interessen der älteren Bevölkerung in der Samtgemeinde entwickelt. Nun hat er eine neue Broschüre für Senioren vorgestellt.