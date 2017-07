Empfehlung - Schüttorfer Senioren besuchen Landgestüt in Warendorf

gnSchüttorf. Die 117 Teilnehmer wurden in vier Gruppen durch das Nordrhein-Westfälische Landgestüt geführt. In interessanten Beiträgen erfuhren die Senioren viele Einzelheiten über die Arbeit dort: Das Landgestüt unterhält in Westfalen und im Rheinland 17 Deckstellen und eine Besamungsstation. Alle werden von geschultem Fachpersonal geleitet. Das Gestüt hat einen durchschnittlichen Hengstbestand von 60 Warmbluthengsten, zwei Vollblütern und 22 Kaltbluthengsten. Seit 1968 ist die Deutsche Reitschule dem Landgestüt angegliedert. Neben dem Zuchteinsatz werden Warendorfer Hengste erfolgreich auf Turnieren vorgestellt. Zwischen den Führungen trafen sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Mittagsessen.