Schüttorfer Schützenfeste abgesagt

Schüttorf Bereits seit einigen Wochen haben die drei Schüttorfer Stadtschützenvereine Adler, Bürger und Gilde intensiv die Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen beobachtet. Hierbei haben sie sich untereinander eng abgestimmt. „Uns war ein gemeinsames Vorgehen aller drei Stadtvereine in dieser Sache sehr wichtig“, betonten der Präsidiumssprecher der Adler, Friedrich Loh, der 1. Vorsitzende der Bürger, Guido Hagen, und der Präsident der Gilde, Jan-Hermann Heetderks

Nachdem nun auch offiziell alle Großveranstaltungen, zu denen auch die Schützenfeste gehören, bis zum 31. August untersagt worden sind, führt dies auch zur Absage der Schützenfeste in der Stadt Schüttorf. Gemeinsam erklärten sie, dass eine solche Absage zwar schon vorbereitet war, jedoch nach gemeinsamer Abstimmung die endgültige Entscheidung der Bundes- und Landesregierung abgewartet werden sollte. Vor dem Hintergrund der Solidarität war es allen drei wichtig, hier eine einheitliche Linie aller Vereine innerhalb der Stadt Schüttorf zu verfolgen, ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen Terminierungen der Schützenfeste. Nach einer eventuellen Lockerung der „absolut nachvollziehbaren Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ vielleicht noch in diesem Jahr, stellten die drei Vorstandsmitglieder in Aussicht, etwas für die Mitglieder in Form interner Veranstaltungen zu tun. Dieses würde geprüft und abgewartet, ob diese entsprechend der weiteren Entwicklung verfolgt werden kann. Eins stehe aber fest: Keiner der Vereine wird sein Schützenfest verschieben. Auch hierüber bestand sehr schnell Einigkeit, heißt es. Die jeweiligen Throne der Vereine hätten sich ebenfalls geschlossen bereit erklärt, ihre Regentschaft um ein weiteres Jahr zu verlängern. Auch in einem weiteren Punkt seien sich alle drei Vereine einig: Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung stünden derzeit absolut im Vordergrund.