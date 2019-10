Empfehlung - Schüttorfer Sänger gehen neue Wege

Schüttorf Am Sonnabend wagte der MGV mit einem Stiftungskonzert im Schüttorfer „KunstWerk“ neue Wege. „Es ist das erste Mal, dass wir unseren Geburtstag mit so einer Show feiern“, betonte der 1. Vorsitzende Ingo Braaksma bei der Begrüßung im Veranstaltungssaal an der Ohner Straße, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Braaksma begrüßte die Besucher dabei gleich in drei Sprachen; neben Deutsch auch auf Niederländisch und Spanisch. Denn zu den Gästen gehörten auch befreundete Chöre aus der Niedergrafschaft und Vriezenveen. Außerdem waren auch Verwandte einzelner Sänger aus Südamerika im Publikum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-saenger-gehen-neue-wege-326085.html