Empfehlung - Schüttorfer „Rudelsingen“ lockt den Frühling aus der Reserve

Schüttorf. Auch mit kleiner Besetzung hat das „Frühlingsfest der Chöre“ am Sonntag in der Schüttorfer Innenstadt eine gelungene Premiere gefeiert. In der „Ziegenbrunnen-Arena“ fanden sich am Nachmittag zahlreiche Besucher ein, um den Stimmen der Schüttorfer Sänger zu lauschen oder selbst in den Frühlingsgesang einzustimmen. Sehr überschaubar war bei der ersten Auflage allerdings noch die Anzahl der Chöre, die an der Aktion teilnahmen, die sich der Stadtmarketingverein „Pluspunkt“ ausgedacht hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-rudelsingen-lockt-den-fruehling-aus-der-reserve-228777.html