Empfehlung - Schüttorfer Reformierte reisen nach Antakya

SCHÜTTORF/ANTAKYA Der Gedanke bestand schon länger, nun wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt: Im August hat eine Delegation der reformierten Kirche die Stadt Antakya in der türkischen Provinz Hatay besucht. Zu der siebenköpfigen Reisegruppe zählte auch Kirchenpräsident Martin Heimbucher. Anlass der Unternehmung ist das interreligiöse Miteinander, das in Antakya seit Jahrhunderten vorherrscht und zum Markenzeichen der Region geworden ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-reformierte-reisen-nach-antakya-249209.html