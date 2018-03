Empfehlung - Schüttorfer Parteien äußern weitere Wünsche

jo Schüttorf. Neben den im Haushalt 2018 veranschlagten Ansätzen haben die drei Stadtratsgruppen weitere Anträge gestellt. So fordert die Gruppe aus CDU/Schüttorfer Liste einen neuen Radweg an der Emslandstraße. Hierfür seien 2017 schon 125.000 Euro für 2018 vorgesehen worden, die aktuell jedoch nicht eingeplant sind, begründet die Gruppe. 20.000 Euro beantragen CDU/SL für die Gestaltung des Kreisverkehrs an der Kreuzung Salzberger Straße/Nordring/Holmers Kamp sowie die die Neugestaltung des Marktplatzes Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro, da es für ältere Bürger und Menschen mit Gehbehinderung zum Teil gefährlich sei, den Marktplatz zu überqueren. Dafür setzte sich auch Arno Kupfer vom Seniorenbeirat ein. „Wir wünschen uns das schon seit längerer Zeit“, sagte Kupfer. Die vorgesehenen Einnahmen aus den Erschließungskosten für das Neubaugebiet Salzberger Straße sollen nach den Vorstellungen der Gruppe auf die kommenden Jahre verschoben werden, da die Erschließungsbeiträge erst nach dem Endausbau anfallen. Laut CDU/SL dürfte dies 2018 kaum der Fall sein. Zudem solle mittelfristig auch die Finanzplanung für den dritten Bauabschnitt Krähenfurt aufgenommen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-parteien-aeussern-weitere-wuensche-227619.html