Empfehlung - Schüttorfer Oberschüler lernen richtigen Umgang mit Feuer

Schüttorf Wie wird ein Waldbrand gelöscht? Was ist ein Branddreieck? Wie reagiert man im Notfall? – Diese und viele weiteren Fragen rund um die Arbeit der Feuerwehr standen in dieser Woche für Schüler der Schüttorfer Oberschule auf dem Stundenplan. Denn statt eines normalen Schultages absolvierte die 8. Klasse einen Brandschutztag bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Ich dachte vorher, dass es vielleicht langweilig wird, aber das war es gar nicht. Wir haben viele spannende Experimente gemacht“, sagte Jessica, die zusammen mit Mitschülern während des Tages in verschiedenen Blöcken einen Mix aus Theorie und Praxis absolvierte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-oberschueler-lernen-richtigen-umgang-mit-feuer-315836.html