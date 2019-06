Empfehlung - Schüttorfer Liste will „kurze Wege zur neuen Kita“

Schüttorf „Wer eine ökologische und soziale Marktwirtschaft will, der muss sich nicht nur grün anmalen und Ökologie tanzen können. Er muss sie auch umsetzen können.“ Mit diesen Worten beginnt Friedbert Troll von der Schüttorfer Liste seine Stellungnahme zum Standort für eine neue Schüttorfer Kita. Ökologie bedeute einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen – Energie, Grund und Boden. „Wer also einen Kindergarten bauen will, muss diesen so in die Wohngebiete legen, dass die Kinder und Eltern kurze Wege haben. Sie müssen möglichst zu Fuß zum Kindergarten kommen können – oder CO2-frei auch mit dem Fahrrad“, führte Troll weiter aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-liste-will-kurze-wege-zur-neuen-kita-303355.html