Empfehlung - Schüttorfer Landtagskandidaten im Überblick

Schüttorf. In knapp fünf Wochen findet die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen statt. In den Wahlkreisen laufen die Vorbereitungen bereits. Während der Großteil der Grafschaft im Wahlkreis 79 wählt (die GN berichteten) werden die Stimmen der Wähler aus der Samtgemeinde Schüttorf im Wahlkreis 80/südliches Emsland gezählt. Zu diesem Wahlkreis gehören neben Schüttorf die Stadt Lingen, die Samtgemeinden Freren und Spelle sowie die Gemeinden Emsbüren und Salzbergen. Noch bis Montag, 11. September, können Wahlvorschläge gemacht werden. Über die bisher angemeldeten Kandidaten wollte der Landkreis Emsland auf GN-Anfrage mit Verweis auf die noch laufende Bewerbungsfrist keine Auskünfte geben. Die GN haben trotzdem schon einmal einen Überblick zusammengestellt, welche Kandidaten bislang bekannt sind. In alphabetischer Reihenfolge sind das Michael Fuest, Christian Fühner, Dirk Meyer und Christian Otten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-landtagskandidaten-im-ueberblick--206443.html