Schüttorfer „KunstWerk“ bietet zahlreiche Veranstaltungen

gn Schüttorf. Am Sonnabend, 2. September, ab 18 Uhr berichtet Roman Rötting im Vortrag Bachblüten / Buschblüten als neue Wege zu innerer Balance und natürlicher Heilung über alternative Therapien. So geht es auch um die Blütentherapie, die Dr. Edward Bach vor 80 Jahren in Europa einführte. Damals belächelt und verachtet, ist sie heute eine Methode, die auf der ganzen Welt angewendet wird. In dem zweistündigen Vortrag stellt Roman Rötting diese sanfte, natürliche Therapiemethode vor und zeigt ihr Potenzial auf. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Um Anmeldung wird gebeten.

Im Vortrag Fünf-Elemente-Ernährung am Mittwoch, 6. September, von 19.30 bis 21 Uhr berichten Anke Plangemann und Ariestanto Jakobs vom Meridian Nordhorn über die alltagstaugliche, genussvolle und bekömmliche Fünf-Elemente-Ernährung. Dieses Konzept sieht den Menschen als Individuum mit seinem ganz eigenen Naturell und Stoffwechsel. In diesem Vortrag werden die Prinzipien der Fünf-Elemente-Ernährung erklärt und die Ursachen für Energiemangel, Erschöpfung, Lustlosigkeit, Schlafstörung, Nervosität, Verdauungsbeschwerden, Süßgelüste, Kälte- Hitzesymptomatik sowie Gewichtsprobleme erörtert. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Um Anmeldung wird gebeten.

Am Freitag, 15. September, findet zum zweiten Mal der Grafschafter Leseabend im „KunstWerk“ statt. Dabei werden Sigrid Eggersglüß, Jan Lammering und Wolfram Hörmeyer aus ihrem Repertoire lesen. Ab 20 Uhr können die Zuhörer den literarischen Darbietungen der Autoren in gemütlicher Atmosphäre, mit musikalischer Unterstützung lauschen.

Karten für die Veranstaltung sind neben den unten stehenden Möglichkeiten auch in der Buchhandlung am Schlosspark in Bad Bentheim erhältlich.

Am Donnerstag, 21. September, referiert Dr. Ruediger Dahlke ab 18.30 Uhr zu zwei Themen. Mit Schicksalsgesetze – Spielregeln für’s Leben geht es los. Neben dem Vermitteln der Welt beherrschenden Gesetze Polarität und Resonanz und ihrer natürlichen Hierarchie ist dieser Vortrag dem praktischen Umgang mit den Gesetzen und den Konsequenzen daraus gewidmet. Beim zweiten Thema geht es um das Schatten-Prinzip – die Aussöhnung mit unserer verborgenen Seite. Nach C.G. Jung ist der Schatten das gesamte Unbewusste. Er ist das Wesen, das wir lieber nicht wären, letztendlich aber doch werden müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Insofern empfinden wir den Schatten, beziehungsweise unsere „dunkle Seite“ äußerst zwiespältig: Er stößt uns ab und fasziniert zugleich. Arbeit mit dem Schatten dient der Bewusstwerdung und ist im wahren Sinn des Wortes Lichtarbeit.

Die Vorträge können als Paket gebucht werden für 27 Euro, mit GN-Card 24,30 Euro. Einzeln kosten die Vorträge je 15 Euro, mit GN-Card 13,50 Euro.

Am Mittwoch, 27. September, ab 19.30 Uhr berichtet Klemens J. P. Speer in seinem Vortrag Astronomie – Quantenphysik und Gottesbilder von Astronomie und zeigt eine Power-Point-Präsentation über naturwissenschaftliche Forschungen zum Kleinsten (den Quanten) und zum Größten (dem Universum) und den damit verbundenen Erfahrungen der letzten Wirklichkeit. Drei grundsätzlich unterschiedliche Zugänge zu Gotteserfahrungen oder der letzten Wirklichkeit werden dargestellt. Der Eintritt beträgt 7 Euro, mit GN-Card 6 Euro.

Die Ateliergemeinschaft „RheineKunst“ stellt bis zum 22. Oktober unter dem Titel Kunstpfade aus. Alle neun Künstler unterhalten eigene Ateliers. Die unterschiedliche Arbeitsweise der Mitglieder bietet Raum für eine Vielzahl malerischer und gestalterischer Assoziationen und Ausdrucksformen. Zur Vernissage lädt das „KunstWerk“ für Freitag, 29. September, um 19 Uhr ein. Der Eintritt ist an diesem Abend kostenlos.

Die Ausstellung ist dann von Sonnabend, 30. September bis Sonntag, 22. Oktober, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 15 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt beträgt 2 Euro, Kinder zahlen 0,50 Euro.

Die Veranstaltungen werden im „KunstWerk Schüttorf“ in der Ohner Straße 12 in Schüttorf ausgerichtet. Karten sind im „KunstWerk“ unter Telefon 05923 9023554, per E-Mail an info@kunstwerkschuettorf.de oder im Internet auf der Seite www.kunstwerk-schuettorf.de sowie auf www.proticket.de erhältlich.