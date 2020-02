Empfehlung - Im „Komplex“ wird Internationaler Frauentag gefeiert

Schüttorf Jedes Jahr wird der Internationale Frauentag beziehungsweise der Weltfrauentag weltweit von Frauenorganisationen am 8. März begangen. Er entstand im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. In der Samtgemeinde Schüttorf wird der 109. Internationale Frauentag bereits am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr im Jugendzentrum „Komplex“ im „Frauencafé International“ mit Musik, Buffet, Show und Tanz gefeiert, um ein gegenseitiges Begegnen und Kennenlernen von Frauen aus verschiedenen Kulturen zu ermöglichen. Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro. Der Eintrittspreis ist inklusive alkoholfreier Getränke. Der Kartenverkauf beginnt am 12. Februar im Jugendzentrum „Komplex“ an der Mauerstraße 56 und der Buchhandlung Moldwurf an der Föhnstraße 8, jeweils in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-komplex-feiert-internationalen-frauentag-343219.html