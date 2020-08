Schüttorfer „Komplex“ bietet buntes Freizeitprogramm an

Schüttorf Während die Schulen in Niedersachsen sich auf den Wiedereinstieg nach den Sommerferien vorbereiten, hat auch das Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ die Ferienzeit für die Vorbereitungen auf den Neustart genutzt. Über 36 Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene hat die Einrichtung im Repertoire. Welche davon nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen wieder aufgenommen werden können, haben die AG- und Projektleiter im Team besprochen. „Unsere Einrichtung ist unglaublich vielseitig. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, um einen guten und vor allem sicheren Wiedereinstieg zu gewährleisten“, so „Komplex“-Leiter Tom Wolf.

Bereits in den Sommerferien konnten Kinder und Jugendliche verschiedene Kleingruppenangebote nutzen. Ab September sollen die ersten AG-Angebote wieder hochgefahren werden, unter anderem das integrative Theaterensemble „Wolkenroller“, die Zirkus-AG „Wirbelwind“ sowie die Kickbox- und Kindertheater-AG. Auch die Tanzschule Jobmann bietet wieder Tanzkurse für Jugendliche und Erwachsene an. Größere Ensembles wie der Musikverein Schüttorf und der Rock- und Pop-Chor prüfen Wolf zufolge noch die Saalgröße für regelmäßige Proben. „Über den Sommer waren zwar Proben im ,Komplex‘-Garten möglich, zu den späteren Jahreszeiten kann man dies den Ensembles aber nicht zumuten“, so Wolf. Auch neue Jugendangebote hat das „Komplex“-Team in das Angebot ihres Freizeitprogramms aufgenommen. „Während der Ferien stieg die Nachfrage nach einer Hip-Hop-AG, einer Mädchen-AG und einer Virtual-Reality-AG. Hierzu gab es bereits erste Treffen mit Jugendlichen“, erklärt der Jugendzentrumsleiter.

Eine Auflistung aller Freizeitangebote gibt es auf www.komplex-schuettorf.de.