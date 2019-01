Schüttorfer Kleintierzüchter ehren verdiente Mitglieder

Schüttorf Die Schüttorfer Züchter stellten im Jahr 2018 ihre Rassekaninchen erfolgreich auf nationaler und internationaler Ebene aus. Hervorzuheben sind die Teilnahmen an der Europameisterschaft in Dänemark, der Niedersachenschau (ANK) in Osnabrück, Clubschauen und der Kreisverbandsschau in Uelsen, bei der die Schüttorfer die beste Vereinsleistung erzielten und den Kreiswanderpokal errangen. Auf der Lokalschau wurde Hermann Rademaker für die beste Gesamtleistung im zurückliegenden Zuchtjahr ausgezeichnet.

Bei der Landesclubschau in Bösel wurde Wilhelm Rademaker Rassemeister und die Zuchtgemeinschaft Meendermann errang die Medaille des Landesclubobmanns.

Tobias Meendermann wurde für 25-jährige Vereinszugehörigkeit vom Landesverband Weser-Ems und für sein Engagement in der Jugendarbeit vom Zentralverband Deutscher Rassekaninchenzüchter geehrt. Eine besondere Ehrung wurde Wilhelm Rademaker zuteil. In seiner Laudatio würdigte der 1. Vorsitzende Strübbe den 82-Jährigen für seine nunmehr 50-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Rassekaninchenzuchtverein Schüttorf. Seine Begeisterung für die Kaninchenzucht und der Umgang mit Zuchtfreunden seien Dinge, die ihn auszeichneten und zum Vorbild machten.

Der 1. Vorsitzende Thomas Strübbe sowie Jugendleiter Tobias Meendermann und Tätowierer Rainer Meendermann wurden in ihren Ämtern bestätigt.