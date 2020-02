Empfehlung - Schüttorfer Karnevalisten begeistern Senioren mit Auftritt

Schüttorf Kaum ist die Festhalle im KunstWerk geräumt, treten die Aktiven des Katholischen Karnevalsvereins Schüttorf (KKV) zwei Tage nach ihrer 73. Galaprunksitzung erneut in Aktion. Sie boten den Bewohnern und deren Angehörigen im DRK-Senioren-Zentrum „Am Schlosspark" in Bad Bentheim ein unterhaltsames Programm. Die Moderatorinnen Angelika Werner und Christel Tibbe begrüßten die vielen Senioren und Pflegekräfte und freuten sich über die tolle Kostümierung der Bewohner. Unter der Melodie des Narhalla-Marsches hielt der Silberprinz Ludger Holthaus mit seinem Gefolge Einzug in den Festsaal des Seniorenzentrums „An der Diana" und die Funkenmariechen vollführten ihren Gardetanz.(...)