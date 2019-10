Empfehlung - Schüttorfer Industriegebiet wächst für kleinere Firmen

Schüttorf „Wir haben festgestellt, dass es in dem Bereich Bedarf gibt. Uns erreichen immer wieder Anfragen von Firmen für kleinere Flächen“, berichtete Stadtdirektor Manfred Windhaus. Dazu wird nun südlich der Autobahn 31 eine Fläche an der Textilstraße erschlossen. Die zukünftige Gewerbefläche bietet auf 3,2 Hektar Platz für neue Ansiedlungen. In einer vorläufigen Parzellierung wurde das Gebiet in sieben Firmenstandorte zwischen 3300 und 6700 Quadratmeter eingeteilt. „Die Größen sind noch vorläufig und werden sich nach dem tatsächlichen Bedarf richten. Zwei Flächen sind aber schon vergeben“, sagte Thorben Sluiter aus dem städtischen Tiefbauamt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-industriegebiet-waechst-fuer-kleinere-firmen-323014.html