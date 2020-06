Schüttorfer Höllenlauf fällt dieses Jahr ins Wasser

Schüttorf Eigentlich hätten am 19. September wieder viele Extremsportler bei einem Hindernisparcours in Schüttorf durch die „Hölle gehen“ sollen. Doch vor dem Hintergrund der Coronapandemie haben die Veranstalter nun den „Schüttorfer Höllenlauf“ abgesagt. Dies geschieht, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und die Gesundheit der Teilnehmer und Helfer des Höllenlaufs zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Entscheidung hätten die Veranstalter „schweren Herzens“ getroffen. Doch „gerade beim Höllenlauf sind die Abstands- und Hygieneanforderungen nicht oder nur bedingt erfüllbar.“

Alle bereits angemeldeten Teilnehmer werden per E-Mail kontaktiert und erhalten die bereits gezahlten Startgelder zurück, versprechen die Organisatoren.