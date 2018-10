Empfehlung - „Schüttorfer Herbst“ zeigt zwei Gesichter

Schüttorf „Mit dem Sonntag sind wir zufrieden. Wir haben aber auch gesehen, dass das Konzept am Freitag und Samstag nicht funktioniert hat“, stellte Heiko Brüning vom Schüttorfer Stadtmarketing fest. Am ersten Abend war der Auftritt der Party-Band „Hands Up“ förmlich ins Wasser gefallen. Am Sonnabend spielte zwar das Wetter mit, dennoch waren nur wenige Besucher gekommen, um sich die Unplugged-Band „Alacoustic“ anzuhören, die trotz des spärlichen Publikums einen guten Auftritt hinlegten. „Die Band ist total klasse. Schade, dass so wenige Schüttorfer gekommen sind“, sagte ein Besucher-Quartett, das sich auch bei kalten Temperaturen Getränke aus der mobilen Cocktailbar schmecken ließ.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-herbst-zeigt-zwei-gesichter-263431.html