„Schüttorfer Herbst“ statt Herbstkirmes

gn Schüttorf. In Schüttorf wird es künftig keine Herbstkirmes auf dem Kuhm mehr geben, dafür wird es aber eine Alternative geben. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Darin heißt es: „Kleine Orte haben es zunehmend schwerer, eine attraktive Kirmes gestalten zu können. Besonders große Fahrgeschäfte meiden solche Veranstaltungen, weil Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Ein ähnliches Bild ergab sich in den vergangenen Jahren in Schüttorf, wo der Kuhmplatz sich für die verbliebenen Beschicker als zu groß erwiesen hat.“ Da zu wenige Schausteller bereit seien, nach Schüttorf zu kommen, und die Herbstkirmes so nicht mehr attraktiv genug sei, wurde über eine Fortführung der Herbstkirmes schon länger diskutiert.

„Die Stadtverwaltung hat in Rücksprache und Übereinstimmung mit Vertretern des Schaustellerverbandes Nord-West deshalb entschieden, keine Herbstkirmessen mehr durchzuführen.“ Stattdessen sei die Idee entwickelt worden, eine „Familienkirmes“ in der Innenstadt zu veranstalten.

Die Straße Markt zwischen Rathaus und Steinstraße mit der Fläche am Ziegenbrunnen biete dazu eine ideale Fläche und habe sich zu den Weihnachtsmärkten bewährt. Der „Schüttorfer Herbst“ bietet in einem kompakten Angebot Kinderkarussells, Wurf- und Spielbuden sowie Versorgungsstände und eine Cocktailbar. Eröffnet wird das neue Familienfest Freitagabend mit der Live-Band „Hands up“, die von 18 bis etwa 22.30 Uhr spielen wird. Samstagvormittag beginnt das Marktgeschehen. Der Sonntag ist zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Wegen des Familienfestes „Schüttorfer Herbst“ wird der Wochenmarkt am Sonnabend, 21. Oktober, 8 bis 12 Uhr, auf den Platz an der Kirchschule verlegt. Zugang ist von der Steinstraße und der Vechte-Apotheke.