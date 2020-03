/ Lesedauer: ca. 2min Schüttorfer helfen Menschen in Quarantäne bei Einkäufen

Nicht alle Menschen, die wegen der Corona-Ausbreitung an ihre Wohnung gebunden sind, haben Angehörige und Freunde vor Ort, die bei Einkäufen helfen können. Ein von der reformierten Gemeinde koordinierter Helferkreis will in Schüttorf Betroffenen helfen.