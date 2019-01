Empfehlung - Schüttorfer Haushalt mit „nie dagewesenem Volumen“

Schüttorf Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus sprach von einer „sehr sehr hohen Investitionsquote“, aber dennoch sehe er den Haushalt positiv. Hauptursache für die geplanten, hohen Ausgaben ist der Bau eines Feuerwehrhauses, das in Schüttorf auf einem neuen Grundstück am Nordring entstehen soll. Im Haushalt 2019 sind dafür 500.000 Euro für die Planung vorgesehen. Weitere Ausgaben in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro sind für die Jahre 2020 bis 2022 als Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Eine weitere große Investition erfolgt in diesem Jahr in Quendorf: An der Grundschule soll in einem Neubau ein Multifunktionsraum entstehen. Die Kosten für das lang ersehnte Projekt belaufen sich laut Etat auf 435.000 Euro in diesem und weitere 260.000 Euro im kommenden Jahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-haushalt-mit-nie-dagewesenem-volumen-278066.html