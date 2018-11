Empfehlung - Schüttorfer Grundschüler besuchen Synagoge in Enschede

Schüttorf „So, die jungen Herren setzen dieses Teil auf den Kopf, das ist eine Kippa“ sagt Peter Schelting und gibt jedem Jungen eine kleine schwarze Mütze. Die so angesprochenen jungen Herren sind Schüler der Grundschule Süsteresch und Peter Schelting führt sie heute gemeinsam mit seiner Frau Petra durch die Synagoge in Enschede. „Und wir?“ Die Mitschülerinnen gucken enttäuscht. „Mädchen und Frauen brauchen keine Kippa aufsetzen, das müssen nur die Männer“, erklärt Schelting. „Ihr seid hier in einer Synagoge, das ist wie eine Kirche. Hier kommen die Juden zum Gottesdienst zusammen und da gilt: Männer sollen aus Respekt vor Gott immer eine Kopfbedeckung tragen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-grundschueler-besuchen-synagoge-in-enschede-265868.html