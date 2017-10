Schüttorfer Grüne/Linke hoffen auf Kompromiss für Bau

gn Schüttorf. gn Schüttorf. Die Entscheidung der CDU/Schüttorfer Liste–Mehrheit im neuen Wohngebiet an der Salzberger Straße keine Mehrfamilienhausbebauung mehr vorzusehen, kritisiert die Gruppe Grüne/Linke im Rat der Stadt Schüttorf. Die Fraktion hofft, dass die Mehrheitsgruppe ihre Empfehlung an den Rat noch einmal überdenkt. Auch ein Kompromissvorschlag liege auf dem Tisch.

Die Gruppe Grüne/Linke habe sich bemüht, die Mehrheit umzustimmen. „Wir sind sehr enttäuscht, dass die Mehrheitsgruppe so kurzfristig denkt und hier alle früheren Überlegungen mit einem Handstreich über den Haufen wirft“, sagt Fraktionsvorsitzende Claudia Middelberg.

Gerade die Tatsache, dass Baukosten und Mietpreise für Wohnungen in Schüttorf stark angestiegen sind, erfordere laut der Gruppe das Eingreifen der öffentlichen Hand. „Nur wenn die Stadt selbst, am besten mit der Wohnungsgesellschaft, am Markt tätig wird, könnten auch Wohnungen vorgehalten werden, die für nicht so finanzstarke Haushalte erschwinglich sind“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass sozialer Wohnungsbau auch nicht kostendeckend sein könnte, müsse dabei aus sozialpolitischen Gründen in Kauf genommen werden. Dafür stünde die Stadt finanziell sehr gut dar.

Wohnraum für einkommensschwächere Mitbürger vorzuhalten, ist eine Pflicht, findet die Gruppe. „Sich mit dem Argument der aktuell hohen Baukosten aus der Verantwortung zu stehlen, ist genau das Gegenteil von sozialer Wohnungsbaupolitik“, betont Helmuth Hoffmann (Linke). Die Mehrheitsgruppe wisse, dass in der Vergangenheit die mangelnden Grundstücksflächen für Mehrfamilienhausbebauungen das Problem waren. „Jetzt hat man geeignete Flächen, die man zeitnah bebauen könnte und zieht sich mit einer rein wirtschaftlichen Betrachtung aus der Verantwortung. Die von der CDU erwähnte ,andere Stelle‘ für sozialen Wohnungsbau soll konkret benannt werden“, fordern Grüne/Linke. „Wir sind enttäuscht und auch entsetzt, dass die Mehrheitsgruppe sich von ihren Wahlzielen verabschiedet hat. Noch bis vor Kurzem war es auch Konsens, dass die Wohnungsgesellschaft wieder aktiviert werden soll“, sagt Middelberg und ergänzt: „Bislang wurde von der CDU/SL Gruppe im Planungsausschuss aber lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. Wir hoffen, dass Bürgermeister Jörn Tüchter und die Mitglieder seiner Mehrheitsgruppe diese Entscheidung noch einmal überdenken und revidieren.“

Ein Kompromissvorschlag, der eine verringerte Mehrfamilienhausbebauung vorsah, habe auf dem Tisch gelegen. Statt des ursprünglichen „Riegels“ mit Wohnungen könnten zwei alleinstehende Mehrfamilienhäuser entstehen, die sich auch in das Wohngebiet gut einfügen würden.