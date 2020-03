Empfehlung - Schüttorfer Firmen wollen Eichenprozessionsspinner bekämpfen

Der Wirtschaftsstandort Schüttorf e.V., kurz WiSeV, hat für dieses Frühjahr eine Aktion für den aktiven Naturschutz gestartet. Mehr als 130 Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter wurden vor Kurzem an die Mitgliedsbetriebe ausgegeben. Damit sollen in den Industriegebieten die Nistmöglichkeiten für die heimische Vogelwelt deutlich verbessert werden. WiSeV will damit wiederum „einen aktiven Beitrag im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner“ leisten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-firmen-wollen-eichenprozessionsspinner-bekaempfen-347496.html