Schüttorfer Feuerwehr wächst entgegen dem Landestrend

Schüttorf. „Feuerwehr: Tradition und Gegenwart“, lautet in diesem Jahr das Motto des Niedersächsischen Feuerwehrverbands . Mit Blick auf die Samtgemeinde Schüttorf und ihre Ortswehren in Schüttorf, Ohne und Isterberg, könnte dieser Leitspruch um den Begriff Zukunft erweitert werden. Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus stellte in seinem Grußwort in Aussicht, dass die Treffen in einigen Jahren an einem anderen Ort stattfinden könnten. Das würde bedeuten, dass die Schüttorfer Ortsfeuerwehr den aktuellen Standort am Nordring verlässt. Windhaus prognostizierte Kosten im mittleren einstelligen Millionenbereich und aufgrund umfassender Planungen ein Zeitfenster von fünf bis sechs Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-feuerwehr-waechst-entgegen-dem-landestrend-234751.html