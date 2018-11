Empfehlung - Schüttorfer Familienwald nach erster Pflanzaktion schon voll

Schüttorf „Wir hätten nicht gedacht, dass die Fläche schon beim ersten Mal komplett bepflanzt wird. Aber es freut uns natürlich sehr, dass die Aktion so gut angenommen wurde“, sagte Stadtdirektor Manfred Windhaus, der jedem der 28 Baumbesitzer nach der Pflanzaktion im reformierten Gemeindehaus eine „Baum-Urkunde“ überreichte. Die Initiative, auch in Schüttorf einen Gedenk- und Erinnerungswald zu etablieren, war vom Heimatverein ausgegangen. Die Idee des Vorsitzenden Gerd-Ludwig Hienz stieß in der Schüttorfer Politik und Verwaltung auf ein positives Echo.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-familienwald-nach-erster-pflanzaktion-schon-voll-265040.html