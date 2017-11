Empfehlung - Schüttorfer „Fahrradengel“ liegt Sicherheit im Blut

Schüttorf. An der Grundschule auf dem Süsteresch und der katholischen Grundschule in Schüttorf kennt Reinhard Eilers jeder. Beim Gang über den Schulhof oder durch die Pausenhalle rufen dem Hausmeister viele Schüler ein freundliches „Hallo, Herr Eilers“ entgegen. Die Grundschüler wissen, was sie an ihrem Hausmeister haben. „Wenn etwas an meinem Fahrrad kaputt ist, gehe ich immer zu Herrn Eilers“, erzählt Maja aus der Klasse 4c, „er hat auch meiner älteren Schwester schon geholfen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-fahrradengel-liegt-sicherheit-im-blut-213249.html