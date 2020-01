Empfehlung - Schüttorfer drechselt für umweltbewusstes Kloatscheeten

Schüttorf Der Beginn eines neuen Jahres markiert traditionell auch den Saisonstart für den Volkssport Nummer eins in der Grafschaft: das Kloatscheeten. Ob Nachbarschaften, Kegelclubs oder Sportvereine – von Januar bis Ende März werden wieder zahlreiche Hobby-Kloatscheeter auf den Nebenstraßen, Wirtschafts-, oder Waldwegen unterwegs sein. Wie der Grünkohl zum Abschluss gehört auch das Königsschießen zum festen Ritual beim Kloatscheeten. Für alle, die es nicht wissen: Beim Königsschießen muss mit dem Kloat eine Glasflasche getroffen werden, die in einiger Entfernung mittig auf der Straße platziert wird. Wer die Flasche trifft, ist König. Weil dabei viele Glasscherben durch die Gegend fliegen und nicht selten anschließend auf der Straße liegen bleiben, hatte der Schüttorfer Gerd Hassink eine Idee, um die Umwelt zu schonen. Der gelernte Tischler baute kurzerhand einen hölzernen Körper, daheim an der Drechselbank, der einer Flasche nachempfunden ist. Er besteht aus sechs Teilen, die auseinanderfliegen, wenn der Kloat sie trifft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-drechselt-fuer-umweltbewusstes-kloatscheeten-338124.html