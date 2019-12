Empfehlung - Schüttorfer Chöre unterstützen Flüchtlingsdiakonie

SchüttorfKarin Wolke, Leiterin der Evangelischen Chorgemeinschaft, die in diesem Jahr das Programm der Chöre organisierte, übergab den symbolischen Scheck im reformierten Gemeindehaus an Pastor Johannes de Vries, der die Flüchtlingsarbeit der Kirchengemeinde leitet. „Wir sind sehr dankbar für die Spende der Chöre“, sagte de Vries. Er sei stolz darauf, dass in Schüttorf eine große Flüchtlingsarbeit geleistet werde. Dazu gehört unter anderem das „Café Contact“, in dem mittwochs von 16 bis 18 Uhr Schüttorfer und Flüchtlinge zum Gespräch zusammenkommen, aber auch die Arbeit der Bundesfreiwilligendienstlerin Inken Hess, die Flüchtlinge betreut und mit Kindern für die Schule übt, sowie die Arbeit von Gönül Ucar, die für die Samtgemeinde und die Kirchengemeinde als Flüchtlingshelferin tätig ist, übersetzt, betreut und Flüchtlingen auch etwa bei Arztbesuchen zur Seite steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-choere-unterstuetzen-fluechtlingsdiakonie-336258.html