Empfehlung - Schüttorfer Betrieb für Garten- und Landschaftsbau erweitert

Schüttorf Wichtige Weichen für die Zukunft hat in diesem Jahr der Schüttorfer Garten- und Landschaftsbaubetrieb Rademaker gestellt. Zu Beginn des Jahres regelte Seniorchef Hermann Rademaker die Nachfolge im Familienunternehmen, jetzt folgte der Kauf eines neuen Grundstücks im Schüttorfer Industriegebiet. Mit dem Erwerb der 3722 Quadratmeter großen Fläche an der Euregiostraße hat der Betrieb die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe des bestehenden Firmensitzes zu erweitern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-betrieb-fuer-garten-und-landschaftsbau-erweitert-323607.html