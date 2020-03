Empfehlung - Schüttorfer Beiräte machen Druck beim Thema Akustik-Ampeln

Schüttorf Der Beirat für Menschen mit Behinderungen und der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Schüttorf fordern Politik und Verwaltung dazu auf, Ampeln im Stadtgebiet mit akustischen Signalen für Sehbehinderte auszurüsten. Dazu haben Vertreter der beiden Beiräte Stadtdirektor Manfred Windhaus Unterlagen mit Namen von Betroffenen und die von ihnen genutzten Ampeln übergeben. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Ampeln am Vechte-Zentrum an der Graf-Egbert-Straße und an der Kreuzung mit der Salzberger Straße. Hinzu kommen einige Dunkelampeln, etwa an der Quendorfer Straße oder am Hessenweg. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-beiraete-machen-druck-beim-thema-akustik-ampeln-347543.html