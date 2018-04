Empfehlung - Schüttorfer begrüßen mit Frühlingsmelodien den „Lenz“

his Schüttorf. Draußen zeigte sich der Frühling bereits von seiner besten Seite, drinnen begrüßte der Gemischte Chor Schüttorf den „Lenz“ mit beschwingten Frühlingsmelodien. Bei einem kurzweiligen „Kaffeekonzert“ in der Mensa der Oberschule hat der Schüttorfer Chor unter der Leitung von Koen Edeling am Wochenende seine musikalische Bandbreite unter Beweis gestellt und für ausgelassene Stimmung im Publikum gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-begruessen-mit-fruehlingsmelodien-den-lenz-232057.html