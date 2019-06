Empfehlung - „Schüttorfer ART“: Hitze lässt auch Besucherzahlen schmelzen

Schüttorf Bunt und abwechslungsreich ging es auf dem Kunstmarkt „Schüttorfer ART“ am Sonntagnachmittag in der Innenstadt zwischen Hafermarkt und Rathaus zu. Künstler und Kunsthandwerker aus Schüttorf und Umgebung stellten ihre Werke aus, die Läden hatten geöffnet, und es gab verschiedene Angebote zum Schleckern und Schmausen. Über das alles hatte sich ein Hitzeteppich gelegt, der, wäre nicht der böige Wind dazugekommen, wohl noch mehr Leben auf dem Markt erstickt hätte. So blieb die Besucherzahl überschaubar, von wenig in den Mittagsstunden bis mäßig am Nachmittag. Auch die Grillküche der türkischen Ditib-Gemeinde, die mit leckerem Duft lockte, war wesentlich schwächer frequentiert als bei anderen Stadtfesten. Andrang herrschte dagegen auf der Terrasse der Eisdiele, auch wenn manche Eiskugeln schneller schmolzen, als die Zunge sie ablecken konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-art-hitze-laesst-auch-besucherzahlen-schmelzen-305271.html