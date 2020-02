Empfehlung - Schüttorfer Adlerschützen: Neue Ideen für „Fest des Jahres“

Schüttorf Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Adler im Vereinslokal „becker´s“ haben Präsidium und Vorstand der Adlerschützen Schüttorf ihre Mitglieder darüber informiert, dass der Vertrag mit dem bisherigen Festwirt des Adler-Schützenfestes nicht verlängert werden konnte. Trotz mehrerer Gespräche ist es leider bisher nicht gelungen, eine Nachfolge zu finden. Nach eingehender Diskussion wurden von den Mitgliedern mit großer Mehrheit entschieden, einen Vorschlag des Präsidium anzunehmen und das Schützenfest in diesem Jahr an Pfingsten, 31. Mai und 1. Juni, im „KunstWerk“ in Schüttorf sowie auf dem Festplatz zu veranstalten. Das genaue Programm wird aufgrund dieser kurzfristig eingetretenen neuen Situation überarbeitet. Auf jeden Fall aber wird am Sonntagabend wieder eine Schützenfestparty mit DJ Tom Mountain und DJ Jens stattfinden. Für die Marsch- und Konzertmusik sind der Gilde Spielmannszug und die Vechtetalmusikanten verpflichtet worden. Traditionell wird am Festmontag – auch im Kunstwerk – das große Frühstücksbuffet veranstaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorfer-adlerschuetzen-neue-ideen-fuer-fest-des-jahres-343175.html