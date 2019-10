Empfehlung - Schüttorf will Sanierung maroder Straßen voranbringen

Schüttorf Begutachtet worden sind insgesamt rund 108 Kilometer Straßenabschnitte sowie vier Kilometer eigenständige Geh- und Radwege. Auch die Nebenanlagen der übergeordneten Straßen, also Kreis-, Bundes- oder Landesstraßen, wurden im Bereich der Ortsdurchfahrten mit in die Untersuchung einbezogen, da die Stadt in diesem Bereich für die Unterhaltung zuständig ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-will-sanierung-maroder-strassen-voranbringen-326668.html