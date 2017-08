Empfehlung - Schüttorf will Fairtrade-Stadt werden

as Schüttorf. Die Schüttorfer Grünen haben in der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses den Antrag gestellt, dass Schüttorf zur Fairtrade-Stadt werden soll. „Wir müssen über den eigenen Tellerrand blicken. Unsere Stadt ist in den weltweiten Handel eingebunden und kann auf eine positive Entwicklung der Produktionsbedingungen hinwirken“, meinte Friedhilde Nordholt (Gruppe Grüne-Linke). „Durch unser Engagement könnten wir als Stadt einen Imagegewinn erzielen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-will-fairtrade-stadt-werden-204379.html